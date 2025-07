Bruxelas propõe que Portugal tenha 33,5 mil ME até 2034

Foto: Reuters

Bruxelas vai distribuir este valor por 3 áreas, mas junta no mesmo envelope financeiro a agricultura e a coesão, o que tem sido contestado pelo Parlamento Europeu e por vários Estados-membros.



A proposta da Comissão afasta o Parlamento Europeu do papel de fiscalização do Orçamento. Os eurodeputados já vieram dizer que não aceitam ficar de fora dessa obrigação e que não aceitam que a coesão e a agricultura sejam incluídas no mesmo pacote. O Parlamento terá que aprovar também esta proposta e o caminho não se apresenta fácil.