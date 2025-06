Bruxelas quer limitar em 45 dólares o preço de petróleo russo

A líder do executivo comunitário salientou, em conferência de imprensa, que a redução dos atuais 60 dólares (52 euros) para 45 dólares (40 euros) do preço do barril de petróleo russo deverá ser debatida na próxima semana, na reunião do G7, onde o tema tem sido abordado, anunciando contar com o apoio dos parceiros do grupo.

Nesta conferência em que apresentou a proposta, Von der Leyen apelou a um verdadeiro cessar-fogo de pelo menos 30 dias na guerra de agressão lançada pela Rússia contra a Ucrânia.

Para além disso, propôs que o 18.º pacote de sanções à Rússia vete qualquer compra de combustível transportado através dos dois oleodutos Nord Stream e aumente para mais de 400 o número de navios sancionados por contornarem as restrições russas ao comércio de petróleo.