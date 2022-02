Bruxelas reitera compromissos com Moçambique durante visita de PR Nyusi

Em visita de três dias a Bruxelas para encontros com dirigentes da União Europeia (UE), entre segunda e quarta-feira, o chefe de Estado moçambicano reuniu-se com o vice-presidente executivo Frans Timmermans e com os comissários europeus das Parcerias Internacionais e da Gestão de Crises, tendo de todos escutado garantias do apoio da UE a Moçambique.

Após receber Nyusi, o vice-presidente Timmermans, que tem o pelouro do Pacto Ecológico Europeu, garantiu que a UE vai intensificar a cooperação com Moçambique no domínio da poluição e gestão da água, para apoiar as capacidades do país para fazer face às alterações climáticas, que, assinalou, já têm feito sentir o seu impacto.

"Boa reunião hoje com o presidente Filipe Nyusi sobre a adaptação e o caminho para COP27. Com tempestades como Idai e Ana já a causar grandes perdas e danos, vamos intensificar a nossa cooperação em matéria de poluição e gestão da água para apoiar a resiliência de Moçambique às alterações climáticas", escreveu na sua conta oficial na rede social Twitter.

Também o comissário responsável pela Gestão de Crises, Janez Lenarcic, recorreu à mesma rede social para dar conta de "uma discussão muito construtiva com o PR de Moçambique Filipe Nyusi hoje em Bruxelas".

"Garanti-lhe o apoio humanitário contínuo da UE aos mais vulneráveis, especialmente em Cabo Delgado, sublinhando ao mesmo tempo a nossa disponibilidade para apoiar a construção da resiliência da população moçambicana", escreveu.

Na segunda-feira, Nyusi já havia sido recebido pela comissária com a pasta das Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen, numa reunião na qual também foi abordada a cimeira UE-África agendada para a próxima semana em Bruxelas.

"Trocámos pontos de vista sobre uma série de prioridades comuns: mensagens para a próxima Cimeira UE-África, resposta à pandemia, cooperação em matéria de segurança e oportunidades para uma parceria reforçada", adiantou a comissária igualmente na sua conta na rede Twitter.

Nyusi, que se faz acompanhar nesta viagem pelo ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, e pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Manuel Gonçalves, reuniu-se também hoje à tarde com o presidente do Conselho Europeu, mas, contactado pela Lusa, o gabinete de Charles Michel não prestou ainda qualquer informação sobre os assuntos abordados no encontro realizado na sede do Conselho.