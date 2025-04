Bruxelas responderá no "momento oportuno" ao anúncio de hoje de Trump sobre tarifas

"Tudo o que posso dizer é que vai haver uma resposta e isso acontecerá no momento oportuno, após o anúncio previsto para esta noite", disse o porta-voz do executivo comunitário para a área do Comércio, Olof Gill, na conferência de imprensa da instituição, em Bruxelas.

Depois de Donald Trump ter anunciado nos últimos meses aumentos de 25% dos direitos aduaneiros sobre as importações de aço, alumínio, automóveis e peças de automóveis, o líder norte-americano deve hoje à noite (pelas 20:00, hora de Lisboa) anunciar novas taxas, que podem ascender a 20%, sobre a maioria das importações, no chamado "Dia da Libertação".

O Presidente norte-americano quer implementar taxas idênticas às que são aplicadas aos produtos norte-americanos exportados.

A Casa Branca (presidência norte-americana) referiu na terça-feira que as novas tarifas devem entrar em vigor no imediato.

"Sobre se fizemos uma análise do impacto potencial de tais medidas na economia europeia, a resposta é sim, claro, mas não vou apresentar aqui nenhuma dessas análises. Haverá um momento para o fazer nos próximos dias e semanas, mas neste momento estamos apenas em modo de espera", disse ainda Olof Gill.

O porta-voz da tutela especificou: "Haverá uma primeira resposta às tarifas sobre o aço e o alumínio impostas pelos Estados Unidos e haverá uma segunda resposta que agrupará tudo o resto. Não posso adiantar mais nada sobre nenhuma delas neste momento porque a primeira está a passar pelo processo interno necessário e a segunda, como referi, será emitida após o anúncio esperado de Washington, ainda hoje".

Na terça-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, garantiu que a instituição tem um "plano sólido" para retaliar os anúncios de tarifas aduaneiras do Presidente norte-americano, caso seja necessário, e irá reforçar já o mercado único da UE através de um plano para remoção de obstáculos ao comércio e aos negócios.

O mercado único assegura a livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas na UE e é, de acordo com Von der Leyen, o "porto seguro" do espaço comunitário.

A União Europeia está a preparar-se para tensões na relação com a nova administração de Donald Trump, especialmente em relação a tarifas comerciais, mas no espaço comunitário paira a incerteza sobre a parceria transatlântica.

A Comissão Europeia detém a competência da política comercial na UE.