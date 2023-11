Bruxelas revê em baixa PIB na zona euro para 0,6% este ano e 1,2% no próximo

A estimativa consta das previsões económicas de outono, hoje divulgadas pelo executivo comunitário, que dão conta de que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro e também da União Europeia (UE) só cresce 0,6% este ano, menos do que os 0,8% anteriormente esperados, divulgados no verão.

Para 2024, a projeção da Comissão Europeia é que o PIB avance 1,2% na zona euro e 1,3% na UE, o que compara com as estimativas de 1,3% e de 1,4%, também publicadas no verão.

Em 2025, haverá uma melhoria, com as economias da zona euro e da UE a crescer, respetivamente, 1,6% e 1,7%.

"Após uma forte expansão pós-pandemia em 2021 e 2022, a economia da UE perdeu dinamismo [já que] o PIB real registou uma contração muito ligeira no quarto trimestre de 2022 e quase não cresceu nos primeiros três trimestres deste ano. O elevado custo de vida teve um impacto mais pesado do que o esperado e, do lado externo, o comércio mundial deu pouco apoio", justifica a Comissão Europeia.

Além disso, segundo Bruxelas, "a resposta da política monetária à inflação elevada está a fazer-se sentir na economia e os apoios orçamentais [dos países às economias] estão a ser parcialmente retirados".