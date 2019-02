Bruxelas revê em baixa previsões de crescimento da economia francesa

Lusa07 Fev, 2019, 11:15 / atualizado em 07 Fev, 2019, 11:15 | Economia

As previsões de inverno do executivo comunitário, hoje divulgadas, reveem em baixa os números que tinham sido avançados nas previsões do outono, divulgadas em novembro, e que apontavam para um crescimento de 1,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018, de 1,6% este ano e 1,6% em 2020.



Segundo a análise da Comissão Europeia, depois de um arranque fraco, a economia francesa acelerou durante o verão passado, apesar de menos do que o esperado.



Bruxelas assinala ainda que os protestos sociais ocorridos no final de 2018 afetaram o crescimento do PIB.



Para 2019, Bruxelas antecipa uma forte recuperação do consumo privado no primeiro trimestre, que deverá manter-se gradualmente ao longo do ano.



As medidas orçamentais, incluindo as adotadas no final de 2018, e a quebra prevista na inflação deverão sustentar a subida do poder de compra em França e, consequentemente, o consumo privado.



Nas previsões de inverno, Bruxelas avança com uma taxa de inflação de 1,4% para este ano, abaixo dos 1,7% estimados em novembro, e de 1,7% para 2020, uma subida face aos 1,6% previstos no outono.