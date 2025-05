Bruxelas revê PIB da zona euro em baixa para 0,9% devido a tarifas e incerteza

Nas previsões económicas de primavera, hoje divulgadas, o executivo comunitário projeta um crescimento de 0,9% na área da moeda única em 2025, o que compara com estimativas de 1,3% e de 1,4% nos anteriores exercícios, respetivamente em novembro de 2024 e em maio do ano passado.

"Isto representa uma revisão considerável em baixa face à previsão do outono devido principalmente ao impacto do aumento das tarifas e à incerteza acrescida causada pelas recentes e abruptas mudanças na política comercial dos Estados Unidos e à imprevisibilidade da configuração final dessas tarifas", justifica a instituição no documento.

Esta nova revisão em baixa também se regista nas projeções para 2026, já que Bruxelas prevê agora que o PIB da zona euro cresça 1,4% no próximo ano, após um cálculo de 1,6% em novembro de 2024.

No conjunto da União Europeia (UE), o executivo comunitário aponta que o PIB comunitário avance 1,1% este ano e 1,5% no próximo, após ter previsto que estas subidas fossem de 1,5% em 2025 e 1,8% em 2026 (nas previsões de novembro de 2024) e de 1,4% este ano (nas previsões de maio de 2024).

A justificar a subida no próximo ano face a este está "o crescimento contínuo do consumo e a retoma do investimento", adianta a Comissão Europeia.