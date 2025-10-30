Bruxelas saúda avanço do BCE no euro digital e fala em "oportunidade estratégica"

"Congratulo-me com a decisão do Conselho do BCE de avançar com a próxima fase do euro digital", reagiu o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis, numa publicação na rede social X.

O responsável europeu da tutela recordou o acordado na passada quinta-feira pelos líderes da União Europeia, quando defenderam que "o euro digital oferece uma oportunidade estratégica para apoiar um sistema de pagamentos europeu competitivo e resiliente".

O BCE avançou hoje que está a preparar a primeira emissão do euro digital em 2029, assim que a legislação necessária para o efeito for adotada.

Reunido na cidade italiana de Florença para decidir sobre as taxas de juro, o banco central explicou que "a decisão final do Conselho do BCE sobre se um euro digital será ou não emitido, e em que data, será tomada após a legislação ter sido adotada".

Se os legisladores europeus adotarem o regulamento sobre a introdução do euro digital em 2026, o BCE poderá realizar um exercício piloto e operações iniciais a partir de meados de 2027.

O BCE e os bancos centrais nacionais devem estar preparados "para uma possível primeira emissão do euro digital em 2029", acrescentou a instituição monetária.

De acordo com o banco central da moeda única, "a necessidade de um meio de pagamento digital público como complemento do dinheiro é cada vez mais urgente" à medida que o número de pagamentos em dinheiro diminui.

Calcula-se que os custos totais de desenvolvimento, incluindo os componentes produzidos tanto externamente como internamente, ascenderão a 1.300 milhões de euros até à primeira emissão em 2029.

O BCE prevê que, a partir de 2029, os custos operacionais anuais sejam, aproximadamente, de 320 milhões de euros.

Este e os bancos centrais nacionais assumiriam esses custos, como já fazem com os de produção e emissão de notas de euro que, como o euro digital, são um bem público.

O euro digital complementará o dinheiro físico e oferecerá vantagens como simplicidade, privacidade, confiabilidade e disponibilidade em toda a zona euro.