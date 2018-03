Partilhar o artigo Bruxelas vai responder à provedora de justiça europeia "com toda a transparência" Imprimir o artigo Bruxelas vai responder à provedora de justiça europeia "com toda a transparência" Enviar por email o artigo Bruxelas vai responder à provedora de justiça europeia "com toda a transparência" Aumentar a fonte do artigo Bruxelas vai responder à provedora de justiça europeia "com toda a transparência" Diminuir a fonte do artigo Bruxelas vai responder à provedora de justiça europeia "com toda a transparência" Ouvir o artigo Bruxelas vai responder à provedora de justiça europeia "com toda a transparência"

Tópicos:

Comité, Durão Barroso,