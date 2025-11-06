Bundesbank alerta para subida de riscos para os bancos alemães

O Bundesbank disse hoje que, apesar de tudo isso, os preços nos mercados de ações e de títulos "são significativamente elevados".

"Isto aumentou o risco de correções abruptas nos preços de mercado", acrescenta o Bundesbank no Relatório de Estabilidade Financeira de 2025.

Também aumenta o risco de crédito malparado na Alemanha, dada a fraqueza da economia alemã.

Os bancos alemães têm capital suficiente, mas não se deve sobrestimar a resiliência dos grandes bancos porque aumentaram suas receitas, mas os riscos são elevados, segundo o Bundesbank.

Da mesma forma, o Bundesbank observa que os preços no setor imobiliário comercial na Alemanha se estabilizaram, mas "a situação é frágil" devido à necessidade de menos escritórios devido à tendência da opção pelo teletrabalho.

Da mesma forma, muitos comércios fecharam os seus estabelecimentos porque os consumidores preferem comprar pela internet.