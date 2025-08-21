Bundesbank prevê estagnação da economia alemã no terceiro trimestre

Economistas do Bundesbank afirmam no boletim de agosto, publicado hoje, que "a atividade económica pode estagnar no terceiro trimestre".

"Com o acordo na disputa comercial entre os EUA e a UE, a incerteza sobre os níveis tarifários pode ter diminuído", acredita o Bundesbank, ainda que permaneça alta.

A carga alfandegária sobre os exportadores alemães nos EUA aumentará, embora isso seja parcialmente compensado pela procura mais forte de outras regiões económicas.

No geral, a tendência da procura por produtos industriais alemães no exterior é de alta, de acordo com economistas do Bundesbank.

A economia alemã, que contraiu 0,1% no segundo trimestre de 2025 em comparação com o trimestre anterior, entrou em recessão em 2023 e 2024.

O Bundesbank destaca que a inflação na Alemanha caiu para 2,1% no segundo trimestre devido à queda dos preços da energia após a forte queda dos preços do petróleo, à valorização do euro e ao facto de os preços dos serviços não terem subido tanto quanto nos trimestres anteriores.