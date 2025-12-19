Bundesbank revê em baixa ligeira para 0,6% crescimento da Alemanha em 2026

"A economia alemã progredirá novamente em 2026: inicialmente de forma contida, mas depois melhorará lentamente", disse o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, nas novas previsões semestrais para a Alemanha.

Nagel prevê que o crescimento económico da Alemanha se fortaleça a partir do segundo trimestre de 2026, impulsionado pelos gastos públicos e pelas exportações.

A Alemanha crescerá 1,3% em 2027, contra 1,2% previsto em junho, e 1,1% em 2028.

O Bundesbank considera que o aumento dos gastos do Governo alemão será sentido ao longo do próximo ano no crescimento económico.

A inflação diminuirá nos próximos anos mais lentamente do que o esperado devido ao forte crescimento salarial e porque os preços da energia cairão mais lentamente, segundo o banco central da Alemanha.

Os preços ao consumidor harmonizados subirão na Alemanha 2,3% em 2025, 2,2% em 2026, 2,1% em 2027 e 1,9% em 2028.