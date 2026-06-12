Bundesbank revê em baixa previsão de crescimento da Alemanha para 0,5% em 2026

O Bundesbank prevê que a economia alemã cresça 0,8% em 2027, contra 1,3% nas previsões de dezembro e 1,4% em 2028, contra 1,1% em dezembro.

Portanto, o banco central da Alemanha prevê que a economia alemã cresça menos este ano e no próximo, mas que se recupere com mais força em 2028.

"A guerra no Médio Oriente pesa sobre a economia alemã e trava a recuperação que começou no semestre de inverno (de outubro a março)", refere o Bundesbank nas novas projeções macroeconómicas semestrais.

"Durante o nosso período de previsão até 2028, a conjuntura volta a ganhar impulso", disse o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel.

A recuperação será apoiada, uma vez que os preços da energia voltem a cair, pelo impulso da economia mundial e, sobretudo, pelo forte impulso da política orçamental alemã, acrescentou Nagel.

O Bundesbank considera que a política orçamental de Berlim impedirá que a Alemanha se contraia no semestre de verão (de abril a setembro) porque compensará algo as consequências da guerra no Médio Oriente.

O forte aumento dos preços da energia reduz o poder de compra das famílias e o gasto em consumo.

Além disso, ocorrem mais contingências nos fornecimentos e uma procura mais fraca das empresas devido à guerra.

A elevada incerteza e o aumento das taxas de juro travam o investimento privado.

O Bundesbank prevê que os efeitos da guerra se reduzirão porque acredita que os preços do petróleo cairão notavelmente de novo.

Da mesma forma, o Bundesbank prevê uma inflação harmonizada na Alemanha de 2,9% em 2026 (contra 2,3% nas previsões de dezembro), de 2,7% em 2027 (face a 2,2%) e em 2028 de 1,9% (1,9%).

A inflação subjacente, que desconta os elementos mais voláteis como a energia e os alimentos, será em 2026 de 2,6% (contra a previsão de 2,4% em dezembro), em 2027 de 2,5% (2,1%) e em 2028 de 2,3% (2,2%).

Nagel adverte que se os preços da energia subirem mais devido ao que ocorrer no Médio Oriente face ao que se estima, a alta geral dos preços poderá ser maior e o crescimento menor.

As novas previsões do Bundesbank são influenciadas por uma incerteza muito elevada devido à situação geopolítica, acrescentou Nagel.

O défice público e o endividamento aumentarão consideravelmente não só devido à subida dos gastos com defesa e os investimentos não militares, mas também devido a reduções de impostos e transferências.

O Bundesbank calcula que em 2028 o défice público da Alemanha se situará em 4,9% e a dívida pública em quase 70% do Produto Interno Bruto (PIB).