Burberry vai cortar 1.700 empregos em todo o mundo

Após o anúncio, as ações da empresa negociavam a subir 11% na Bolsa de Valores de Londres. Cada ação valia 0,917 libras, cerca de 1,09 euros à taxa de câmbio atual.

Com os cortes de empregos, a empresa espera reduzir os custos anuais para 100 milhões de libras (cerca de 119 milhões de euros) até 2027.

O presidente executivo da Burberry, Joshua Schulman, disse hoje que a maioria dos despedimentos será no Reino Unido, onde tem uma proporção maior de funcionários.

A marca de luxo britânica divulgou um prejuízo operacional de 3,0 milhões de libras (3,57 milhões de euros) no ano fiscal encerrado em 29 de março, em comparação com o lucro de 418 milhões de libras (497 milhões de euros) do ano anterior.

A Burberry (que tem produtos icónicos como a gabardine) vem enfrentando uma queda na procura entre os consumidores na China, um dos seus maiores mercados, o que prejudicou significativamente as vendas.

A desaceleração de vendas na China tem vindo a impactar o setor de luxo a nível mundial.