Cabaz alimentar de produtos essenciais já supera os 255 euros

O preço do cabaz alimentar de produtos essenciais voltou a aumentar na última semana, atingindo os 255,26 euros, de acordo com as contas são da DECO Proteste. O valor representa uma subida de 52 cêntimos face à semana última semana de agosto.



Segundo os cálculos da organização de defesa do consumidor, o preço do cabaz, composto por 63 produtos essenciais, já aumentou 13,43 cêntimos desde o início do ano. Em comparação com o início de 2022, ano em que a Rússia invadiu a Ucrânia, os consumidores pagam mais 67,56 euros pelos mesmos produtos.



Entre os produtos com maior valorização de preços encontra-se o carapau (23%), a curgete (20%) e o atum posta em azeite (17%), indica o comunicado da DECO Proteste enviado às redações.



Desde o início desta análise semanal de variação de preços do cabaz alimentar, as maiores subidas foram a carne de novilho para cozer (100% para 11,72 kg), o bacalhau graúdo (89% para 20,06 euros/kg) e a couve-coração (89% para 1,88).