Cabaz de Natal. Produtos mais caros a poucos dias da consoada

Foto: António Antunes - RTP





Faltam poucos dias para o Natal e os portugueses já preparam a consoada. O cabaz de Natal feito pela DECO Proteste custa agora 53 euros e 45 cêntimos. Pouco aumentou em relação ao ano passado, mas está sete euros mais caro do que em 2022, quando começou a escalada da inflação. Entre os produtos que mais aumentaram no espaço de um ano há destaque para os ovos, que estão 30 por cento mais caros.





Também foi expressiva a subida do chocolate de culinária, o peru e o rei da consoada, o bacalhau, cujo preço subiu 11 por cento.



Mas também houve produtos que ficaram mais baratos. É o caso do azeite, farinha, açúcar, arroz ou do vinho tinto do Douro.