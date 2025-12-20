Economia
Cabaz de Natal. Produtos mais caros a poucos dias da consoada
O cabaz de Natal está 15 por cento mais caro desde o começo da escalada de inflação em 2022. Custa agora 53 euros, de acordo com a DECO Proteste.
Foto: António Antunes - RTP
Pouco aumentou em relação ao ano passado, mas está sete euros mais caro do que em 2022, quando começou a escalada da inflação.Entre os produtos que mais aumentaram no espaço de um ano há destaque para os ovos, que estão 30 por cento mais caros.
Também foi expressiva a subida do chocolate de culinária, o peru e o rei da consoada, o bacalhau, cujo preço subiu 11 por cento.
Mas também houve produtos que ficaram mais baratos. É o caso do azeite, farinha, açúcar, arroz ou do vinho tinto do Douro.