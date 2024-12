O cabaz alimentar para o Natal está 4 por cento mais caro do que no ano passado. O bacalhau, o peru e o chocolate foram os produtos que mais subiram de preço. A Deco Protest analisou os 16 produtos mais consumidos na noite da consoada e diz que, este ano, no total estão 6 euros e 9 cêntimos mais caros do que em 2023.