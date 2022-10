Cabaz essencial. Cinquenta e cinco em 63 produtos ficaram mais caros

Nos seis meses de análise a Associação para a Defesa do Consumidor conclui que o cabaz essencial aumentou de 185,17 euros a 1 de março para 206,39 euros a 31 de agosto. Uma diferença de mais 21 euros que se reflete na carteira dos utilizadores.”, frisa Ana Guerreiro, porta-voz da DECO.Para Ana Guerreiro “este é um momento de difícil gestão para o orçamento familiar dos portugueses e prevê-se um agravamento da situação nos tempos próximos”.A par da pescada fresca e dos brócolos, o aumento do custo nos supermercadosé notório em muitos outros casos como a couve-coração e o óleo alimentar (ambos com 36 por cento de subida), a batata vermelha (mais 33 por cento), o frango inteiro (mais 30 por cento), o bife de peru (mais 25 por cento), os cereais de mel (mais 23 por cento), as costeletas de porco (mais 20 por cento) e as bifanas de porco (mais 18 por cento).Por outro lado,ou até desceram a 31 de agosto, face ao registado a 1 de março de 2022, como é o caso do sal grosso e dos cereais de fibra. O sal manteve-se estável naquele período, enquanto os cereais oscilaram.Em sentido oposto,A curgete é o exemplo mais expressivo, registando a maior descida (23 por cento). Passou de 2,21 para 1,71 euros por quilo.Na curta lista dos produtos que baixaram de preço, seguem-se as ervilhas congeladas (-7 por cento), a perca (-4 por cento), o iogurte líquido (-2 por cento) e o pão de forma (-1 por cento).O custo do cabaz é obtido através do cálculo do preço médio por produto em todos os supermercados, presentes no simulador da DECO Proteste.