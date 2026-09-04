Cabo submarino entre Portugal e Marrocos só com financiamento privado ou da UE

«O que ficou combinado entre mim e a ministra [da Energia de Marrocos] é que avançaríamos se houvesse interesse de privados ou a ajuda da União Europeia», afirmou a governante aos jornalistas em Castro Verde, antes da inauguração de um festival nesta localidade do distrito de Beja.

Segundo adiantou hoje o «Jornal Económico», o projeto de uma `autoestrada de eletricidade submarina` entre Portugal e Marrocos está a criar preocupações em Espanha.

Questionada sobre esta matéria, a ministra do Ambiente e Energia disse que a possibilidade de ser construído esse cabo «ainda é uma conversa» com a sua homóloga marroquina.

Ainda assim, Maria da Graça Carvalho reconheceu a necessidade de Portugal ter uma alternativa energética para situações como o `apagão` registado em abril do ano passado.

«Temos um mercado elétrico ibérico com Espanha, mas quando há um apagão, como houve, tivemos que recomeçar sozinhos», lembrou.

Por isso, continuou, existe a possibilidade de se avançar com um cabo elétrico submarino com ligação a Marrocos.

«Estamos a fazer os cálculos, é um projeto dispendioso e a vantagem principal é o recomeçar no caso de um apagão», indicou, lembrando que os cálculos realizados «há alguns anos» apontavam para um investimento a rondar «os mil milhões de euros».

Por isso, concluiu, «o que ficou combinado entre mim e a ministra [da Energia de Marrocos] é que avançaríamos se houvesse interesse ou de privados ou a ajuda da União Europeia».

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