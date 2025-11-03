Cabo Verde, Angola e Moçambique em destaque nos Prémios de Turismo de África
Um vídeo narrado pelo cantor Dino d`Santiago sobre Cabo Verde foi distinguido pelos Prémios de Turismo de África 2025, atribuídos no domingo em Londres, onde também venceram personalidades e entidades de Angola e Moçambique.
A campanha "Ilhas de Cabo Verde do Coração" recebeu o Prémio de Melhor Vídeo de Turismo africano, somando este a outros prémios de publicidade já conquistados, segundo um comunicado enviado hoje àgência Lusa.
Ainda em Cabo Verde, o presidente do Instituto de Turismo, Hamilton Jair Fernandes, foi reconhecido pela sua "liderança e impacto" com a distinção de Ícone da Indústria, galardão também atribuído à diretora-geral do Instituto de Fomento Turístico de Angola (INFOTUR), Allicia Santos.
A presidente da Associação das Agências de Viagens e Operadores Turísticos de Angola (AAVOTA), Catarina Oliveira, foi homenageada com o Prémio de Liderança Feminina no Turismo e a influenciadora Jessi Madalena destacada como Personalidade Jovem do Turismo do Ano enquanto Embaixadora do Turismo de Angola.
Dércio Rodrigues, fundador da empresa de ecoturismo em Moçambique, Moz Outdoor Adventures, ganhou o Prémio de Melhor Fotografia de Turismo.
Os Prémios de Turismo de África visam, de acordo com a organização, reconhecer "o melhor que o continente tem para oferecer em termos de turismo, desde destinos e sustentabilidade até meios de comunicação, hotelaria e liderança".
No total, foram atribuídos 35 prémios em 29 categorias, "reconhecendo marcas e indivíduos cujo trabalho continua a elevar a imagem de África como um destino turístico de classe mundial", refere-se no comunicado.