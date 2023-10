Cabo Verde assume presidência do Fórum dos pequenos estados insulares

"Os pequenos estados insulares têm particularidades que devem ser levadas em conta, principalmente no que diz respeito ao acesso ao financiamento concessional", disse o vice-primeiro de Cabo Verde, Olavo Correia, em entrevista à Lusa à margem dos Encontros Anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, que terminam hoje em Marraquexe.

"Para Cabo Verde, ser presidente do Fórum é um privilégio porque dá espaço para aumentar a notoriedade enquanto país, defender questões conjuntas como o acesso a financiamento concessional porque os pequenos Estados são os mais impactados, são os que mais tarde vão sair da recessão, são os mais vulneráveis às alterações climáticas e não são contribuidores líquidos, mas acabam a pagar a fatura das alterações", disse o governante.

O fórum, a que Cabo Verde vai presidir nos próximos dois anos, representa mais de 50 pequenos Estados em desenvolvimento que são também arquipélagos, é "uma oportunidade para ter uma única voz no FMI, no Banco Mundial, nas Nações Unidas, e em todos os palcos globais", vincou Olavo Correia, destacando que a presidência traz também uma responsabilidade acrescida.

"É uma responsabilidade acrescida, mas é também uma oportunidade para a promoção de Cabo Verde como pequeno estado insular, e iremos desenhar uma agenda, com metas, objetivos e ações para garantir resultados a partir deste fórum e que seja ainda mais útil daqui para a frente", concluiu o governante.