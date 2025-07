Cabo Verde lança concurso internacional em setembro para construção do hospital nacional

"Em setembro vamos avançar com o lançamento do concurso, em dezembro receber as propostas e, em meados de 2026, iniciar as obras", afirmou o ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, na cidade da Praia, à margem da apresentação do projeto para a construção do hospital.

O HNCV já tinha sido anunciado em 2021, com um orçamento inicial de 65 milhões de euros, mas sem que a obra tivesse sido lançada.

Segundo o governante, o adiamento resultou da necessidade de realizar estudos e identificar parceiros e fontes de financiamento.

"O hospital será construído de acordo com as possibilidades do país e com o objetivo de responder à procura. Só agora foi possível encontrar a estratégia adequada", explicou.

O estudo de viabilidade foi concluído entre 2023 e 2025 e o Governo está a preparar o caderno de encargos e as peças do procedimento do concurso.

A infraestrutura, que terá um orçamento de 246 milhões de dólares (210,96 milhões de euros) será edificada na zona de Achada Limpo, cidade da Praia, e ocupará uma área de 30 mil metros quadrados, com capacidade para 144 camas, incluindo serviços de medicina geral, oncologia, cardiologia, ortotraumatologia, neurocirurgia e cirurgia vascular.

O hospital será especializado no tratamento de casos de elevada complexidade clínica e tecnológica, com acesso através de referenciação médica. Estão também previstas consultas externas, hospital de dia e internamentos programados, assegurados por protocolos específicos.

A estrutura contará ainda com 30 gabinetes de ambulatório, 10 blocos operatórios e equipamentos modernos, como Tomografia Computadorizada (TAC), ressonância magnética, angiografia e aceleradores lineares.

Embora não substitua os dois hospitais centrais existentes -- Agostinho Neto, na cidade da Praia, e Baptista de Sousa, na ilha de São Vicente -- o novo hospital vai complementar a oferta de cuidados de saúde e reduzir a transferência médica para o exterior, nomeadamente para Portugal.

O modelo de financiamento será feito em regime de parceria público-privada, com contribuições do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), Imobiliária, Fundiária e Habitat (IFH), bancos multilaterais de desenvolvimento, fundos de investimento e instituições internacionais.

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, destacou que será o primeiro hospital construído de raiz no país desde a independência, com tecnologia de ponta e profissionais qualificados integrados no sistema nacional de saúde.

"Deverá ser também um espaço de inovação e acesso a tecnologias ao serviço da medicina avançada, incluindo inteligência artificial. O objetivo é criar um hospital de referência internacional, reduzir a transferência de doentes para o exterior e melhorar os cuidados prestados à população", afirmou.

O Governo pretende ainda posicionar Cabo Verde como um centro regional de cuidados de saúde especializados, voltado para cidadãos da África lusófona, da África Ocidental, da diáspora cabo-verdiana e turistas.

RS // JMC

Lusa/Fim