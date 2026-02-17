Cabo Verde reforça parcerias com portos portugueses para modernizar sector marítimo

"Estes acordos visam estreitar a cooperação, promovendo ações conjuntas sobretudo nos domínios da segurança, do ambiente, da gestão portuária, da evolução digital e da descarbonização do setor", afirmou Irineu Camacho, presidente do conselho de administração da Enapor, durante a cerimónia de assinatura, realizada na segunda-feira na ilha de São Vicente, Cabo Verde.

Os protocolos preveem a partilha de conhecimento, o intercâmbio de especialistas, o desenvolvimento de projetos conjuntos e ações de capacitação técnica, contribuindo para a modernização, eficiência e competitividade dos portos cabo-verdianos e foram assinados com a administração dos portos de Sines, Algarve, Lisboa, Setúbal e Sesimbra.

Para Irineu Camacho, os acordos vão acelerar processos de inovação, reforçar competências técnicas e aproximar os portos de Cabo Verde dos padrões internacionais de eficiência e segurança.

"Que estes protocolos se traduzam em ações concretas, com projetos conjuntos e resultados visíveis para os nossos portos e economias", afirmou.

Pedro do Ó Ramos, administrador dos portos de Sines e Algarve, destacou que os acordos vão permitir partilhar experiências na gestão de terminais de cruzeiros e nas operações portuárias.

"O nosso objetivo é contribuir diretamente para a eficiência e segurança dos portos de Cabo Verde, através de projetos conjuntos e formação prática dos técnicos locais", afirmou.

Vítor Caldeirinha, presidente do conselho de administração dos portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra, acrescentou que os protocolos vão acelerar a digitalização e automatização dos processos internos, aplicar inteligência artificial para aumentar a produtividade e partilhar boas práticas de sustentabilidade e logística.

"Estas ações terão impacto imediato na operação diária e na eficiência dos portos cabo-verdianos", indicou.

O ministro do Mar de Cabo Verde Jorge Santos, presente na cerimónia, reforçou que esta parceria vai facilitar a adoção de boas práticas internacionais e a modernização dos portos de Cabo Verde, preparando-os para os desafios futuros do transporte marítimo e da economia azul.