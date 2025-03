Cabo Verde reforça renováveis com conversão de dívida a Portugal

"Esta iniciativa surge da conversão da dívida pública acordada com Portugal em financiamento e investimentos sustentáveis com grande impacto social", disse a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Janine Lélis, acrescentando que o projeto, no valor de cerca de quatro milhões de euros, será executado na ilha de Santiago.

A previsão é instalar sistemas solares fotovoltaicos em 38 furos de água e em 18 estações de bombagem, construir um centro operacional de comando e beneficiar cerca de 140 mil pessoas.

"Os objetivos esperados com esta medida são aumentar a produção de energia renovável para abastecimento público e irrigação, reduzir os custos energéticos em 35% na gestão dos sistemas hídricos e baixar o preço da água para as famílias de Cabo Verde", afirmou a ministra durante a conferência de imprensa de balanço da reunião do Conselho de Ministros.

Portugal assumiu em 2023 o compromisso de ser o primeiro participante no fundo climático de Cabo Verde, com 12 milhões de euros.

O montante corresponde ao valor que seria entregue pelo Estado cabo-verdiano, como reembolso de capital, no âmbito do Contrato de Consolidação da Dívida de Cabo Verde a Portugal, celebrado em 01 de fevereiro de 2022.

No caso, a verba destina-se a projetos relacionados com o reforço de energias renováveis, para Cabo Verde se aproximar da meta estabelecida pelo Governo de 50% de produção sem emissões até 2030.

A conversão de dívida em financiamento climático tem sido apontada por Portugal e pelo Governo cabo-verdiano como um exemplo a seguir em diversos fóruns internacionais.