Caçador de oligarcas russos entrevistado pela RTP

O homem que há 30 anos persegue o dinheiro sujo dos oligarcas disse que Vladimir Putin é o homem mais rico do mundo. Bill Browder revelou que o presidente russo tem a sua fortuna escondida no Ocidente e definiu os oligarcas russos como um gang de criminosos que roubam o Estado russo com o aval do presidente.