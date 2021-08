Cada vez mais produtores de leite abandonam o setor

Os produtores dizem que estão cada vez mais endividados devido ao aumento das despesas e à uma diminuição do preço do leite nas grandes superfícies, que não permite a recuperação do setor.

Contactada pela Antena 1, a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição afirma desconhecer as acusações dos produtores de leite em relação às cartas por responder.





A APED sublinha que o problema tem muito mais a ver com o aumento das matérias-primas e com a relação entre os produtores de leite e as grandes cooperativas.