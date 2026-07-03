Cadeia chinesa de casas de chá multada em 1,3 ME por usar desenhos da Louis Vuitton

Cadeia chinesa de casas de chá multada em 1,3 ME por usar desenhos da Louis Vuitton

Um tribunal chinês condenou a cadeia Molly Tea a pagar 10 milhões de yuan (1,3 milhões de euros) à Louis Vuitton por utilizar um logótipo semelhante a um dos seus desenhos mais emblemáticos, noticiou hoje a imprensa.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Rede Social Instagram

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Segundo a decisão de primeira instância, citada pelo portal de informação económica Yicai, a cadeia de casas de chá violou os direitos de propriedade intelectual relativos a sete desenhos florais de quatro pétalas registados pela marca francesa de luxo Louis Vuitton, presentes em vários dos seus produtos mais conhecidos, incluindo algumas malas.

Na ação judicial, a empresa francesa alegou que a cadeia de casas de chá induzia os consumidores em erro ao utilizar esses desenhos nas lojas e nos copos utilizados para servir as bebidas.

A Molly Tea anunciou que vai recorrer da sentença e alterou na quinta-feira o logótipo da área de cliente da sua aplicação móvel, substituindo a anterior versão a preto e branco por outra em tons dourados.

Segundo You Yunting, advogado especializado citado pelo Yicai, o montante da indemnização é relativamente elevado devido à notoriedade dos desenhos florais da Louis Vuitton e ao facto de a Molly Tea os ter utilizado de forma reiterada.

A cadeia, cujo público-alvo são sobretudo mulheres jovens, conta com cerca de 2.300 lojas em 68 cidades chinesas e expandiu-se também para mercados como os Estados Unidos, Canadá e Austrália, onde já opera mais de 50 estabelecimentos.

Apesar de considerar que a decisão poderá incentivar outras marcas de luxo a avançarem com ações judiciais por violação de propriedade intelectual, You Yunting recordou que, em casos anteriores, a execução de sentenças deste tipo enfrentou dificuldades quando as empresas condenadas não dispunham de recursos suficientes para pagar as indemnizações fixadas.

 

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