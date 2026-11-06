Caixa Geral de Aposentações vai corrigir este mês pensões mal calculadas

Ao Jornal de Negócios, a Caixa Geral de Aposentações garante que no dia 19 estes pensionistas vão receber a pensão e o subsídio de natal com o valor correto.



Nos próximos dias estes reformados vão receber informação sobre o valor recebido em excesso e as modalidades de pagamento possíveis para fazer a devolução do dinheiro.

