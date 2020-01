Caixa Geral de Depósitos aumenta lucros em 57% para 776 milhões de euros em 2019

De acordo com um comunicado, a CGD teve um resultado corrente 632 milhões de euros, sem a venda dos bancos de Espanha e da África do Sul.



Em termos de rentabilidade, o banco atingiu um rácio ROE 'return on equity' de 8,1%, destacou o presidente do banco, Paulo Macedo.