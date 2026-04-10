Caixa Geral de Depósitos é e continuará a ser instituição do Estado com estabilidade

Na celebração dos 150 anos da instituição, em Lisboa, António Farinha Morais assegurou que a CGD continuará "comprometida com a estabilidade financeira, um parceiro estratégico da economia portuguesa, um banco de referência para empresas e famílias, um agente ativo no desenvolvimento económico, cultural, científico e social no país".

Num balanço dos últimos dez anos, o responsável salientou que foi "executado com sucesso o exigente plano de recuperação que permitiu sanear o balanço, reforçar de forma decisiva a solidariedade financeira, estabelecer níveis elevados de confiança e reafirmar a Caixa como um elemento central de estabilidade no sistema financeiro português".

Já entre 2021 e 2024, a Caixa "concretizou um ambicioso plano de transformação" e desde 2025 "encontra-se em execução o Plano Estratégico 2025-2028, que projeta a Caixa para o futuro".

Farinha Morais destacou ainda que a Caixa, nos últimos 10 anos, "reembolsou integralmente o apoio recebido do Estado português no âmbito do plano de recapitalização e, adicionalmente, reteve resultados no valor de 4.500 milhões de euros".

Além disso, em 2025 obteve "o maior resultado de sempre da banca portuguesa, de 1.900 milhões de euros, permitindo a distribuição de 1.250 milhões em dividendos ao Estado.