Caixa Geral de Depósitos multiplica lucros por dez

Paulo Macedo destacou o peso da atividade bancária nestes resultados.



O banco público conseguiu no ano passado uma importante redução do crédito malparado.



Em 2018, a Caixa Geral de Depósitos encerrou 65 balcões. O número de trabalhadores baixou em quase 650, para menos de 7.700.



Com este resultado, o Estado deverá receber cerca de 200 milhões de euros em dividendos.



Ainda assim, o processo de autorização de entrega de dividendos passa entre outros trâmites pelo banco central europeu e só deverá ficar decidido no fim do primeiro trimestre