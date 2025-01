CaixaBank aumentou lucros em 20% no ano passado para 5.787 milhões de euros

O CaixaBank revelou, num comunicado, que no ano passado superou os 630 mil milhões de euros em ativos.

Os recursos dos clientes (20,3 milhões em Espanha e Portugal) alcançaram os 685.365 milhões de euros no final de 2024 (mais 8,7% do que um ano antes), incluindo um aumento de 6,4% nos depósitos.

A margem de juros (a diferença entre juros cobrados e juros pagos pelo banco) alcançou 11.108 milhões de euros em 2024 (mais 9,8%), "apoiada na intensa atividade comercial e o contexto das taxas de juro na primeira metade do ano", antes da descida que tiveram no segundo semestre.

A margem bruta, que soma todas as receitas recorrentes, foi 15.873 milhões de euros, mais 11,5% do que em 2023.

Quanto ao crédito, o CaixaBank disse que "a carteira sã" de empréstimos concedidos pelo banco era de 351.511 milhões de euros no final de dezembro, o que se traduz num aumento de 2,2% num ano, "com uma contribuição positiva tanto de empresas como de particulares".

Sublinhando "um contexto de bom comportamento da nova produção de crédito em Espanha em todos os segmentos de particulares", o banco revelou que a produção de novas hipotecas (empréstimos para compra de casa) ascendeu a 14.375 milhões de euros, mais 53% do que em 2023.

A morosidade (atrasos e incumprimentos dos clientes no pagamento das prestações dos empréstimos) "manteve-se contida e em níveis historicamente baixos", situando-se nos 2,6%, destacou o CaixaBank.

O banco realçou "o notável impulso da atividade" em 2024, que se refletiu "em todas as margens da conta de resultados do CaixaBank, com melhorias, além disso, na rentabilidade e na eficiência: a rentabilidade sobre fundos próprios (ROE) situou-se em 15,4% no fecho do exercício e a eficiência em 38,5%".

"Foi um ano muito positivo que fecha um ciclo durante o qual alcançámos todos os objetivos que tínhamos estabelecido no nosso Plano Estratégico 2022-2024", disse o presidente do executivo do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, citado no comunicado do banco divulgado hoje.

O grupo apresentou em novembro um novo plano estratégico, para o período 2025-2027, segundo o qual espera um crescimento de 4% ao ano até 2027 para o BPI, o banco português que comprou em 2016.

"Não contemplamos qualquer operação de crescimento que não seja de crescimento puramente orgânico em Portugal. Queremos que o BPI continue a crescer de maneira orgânica e sem aquisições", afirmou Gonzalo Gortázar, em resposta a perguntas dos jornalistas sobe a possibilidade de o CaixaBank comprar outros bancos em Portugal, como o Novo Banco.

Segundo o Plano Estratégico 2025-2027 do CaixaBank, o BPI deverá crescer 4% anualmente neste período tanto em concessão de crédito como em recursos de clientes, depois de crescimentos de 3% do volume de negócios entre 2016 e 2024.

No conjunto do grupo, o CaixaBank espera "acelerar o crescimento", com taxas anuais de aumento no volume de negócio em redor aos 4% até 2027, com expansão na generalidade de todos os segmentos de atividade.