Caldeira Cabral defende que Portugal não deve depender de fundos europeus

O ex-ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral defende que Portugal não deve contar com os fundos europeus para tudo.

O antigo governante propõe que o país crie mecanismos internos para ajudar as empresas, embora reconheça que as ajudas de Bruxelas serão um estímulo ao crescimento da economia nacional já a partir do fim deste ano.