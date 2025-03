Câmara da Covilhã com condições especiais para empresas se fixarem

Durante a Covilhã Innov Summit, que se prolonga até sexta-feira, no Teatro Municipal da cidade, com a presença de vários investigadores e empresários, Vítor Pereira disse que o concelho, "terra de inovação e de empreendedorismo", está pronto para acolher novos projetos.

"Aqui encontram uma Câmara que será vossa parceira. Que tem uma estratégia de desenvolvimento para o concelho e que caminha lado a lado com as empresas e empresários, que tem regulamento de apoio e condições especiais para os que se fixam e criam emprego e riqueza neste concelho", argumentou o autarca da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

Vítor Pereira frisou que no município há "tantos e bons exemplos" que contribuem para que a Covilhã seja um motor de desenvolvimento da região e destacou que "existem cada vez mais empresas do setor tecnológico".

"É na Covilhã que está um dos maiores `data center` da Europa e temos já um ecossistema ligado às tecnologias de informação que agrega várias outras empresas e empreendedores", acrescentou o presidente do município.

Perante uma plateia com representantes de várias `start up` e empresários, Vítor Pereira acentuou a importância da Universidade da Beira Interior, parceira no evento, e disse que aqueles podem beneficiar do "conhecimento, investigação e ciência produzidos" na instituição.

Segundo o autarca, o concelho tem uma "balança comercial expressivamente positiva" e oferece o que é necessário para que os empreendedores possam "chegar até onde as asas dos seus sonhos os levam".

De acordo com Vítor Pereira, há na Covilhã 5.230 empresas, "sinónimo de um tecido empresarial forte e dinâmico", que representam um volume de negócios de 250 milhões de euros e 14.600 postos de trabalho.

Apesar da atenção à inovação e à tecnologia, o autarca garantiu que está a ser seguida uma "estratégia integrada", sem descurar as restantes dimensões, e acentuou que a primeira edição da Covilhã Innov Summit é uma forma de juntar pessoas para pensarem, refletirem e criarem, para que se acompanhe a "constante mudança" em que o mundo se encontra.

"Não aceitaremos ser um território esquecido. Usaremos todas as ferramentas ao nosso alcance para sermos parte dos novos tempos", vincou.