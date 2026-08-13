Câmara da Lousã quer reforço de boas práticas e aposta na formação para restauração

"O Município procurou identificar oportunidades de melhoria e promover ações de caráter preventivo que possam contribuir para a capacitação dos operadores económicos. Nesse sentido, contactou a ASAE, que manifestou disponibilidade para se deslocar ao território e promover ações de formação dirigidas aos empresários e profissionais da restauração, com o objetivo de apoiar a implementação e consolidação de boas práticas", revelou.

A posição do Município da Lousã surgiu depois de a Associação Empresarial Serra da Lousã (AESL) ter manifestado, no início da semana, a sua preocupação com a elevada frequência de ações de fiscalização da ASAE no concelho e com a exposição pública e mediática associada às operações.

Três dias antes, a ASAE tinha suspendido três estabelecimentos e instaurado 45 processos de contraordenação na Lousã, no âmbito da Operação Terras de Xisto.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Câmara da Lousã realçou a importância desta iniciativa, que representa "uma oportunidade para reforçar a informação e o conhecimento sobre as exigências legais aplicáveis ao setor, privilegiando uma abordagem assente na prevenção, informação e capacitação".

"A aposta na prevenção permitirá, assim, apoiar os agentes económicos na adoção das melhores práticas e contribuir para reduzir situações que possam posteriormente exigir medidas de natureza corretiva".

A autarquia indicou que a recente ação de fiscalização realizada pela ASAE no concelho é encarada como "um contributo importante para a segurança alimentar, a proteção dos consumidores e a qualidade da atividade económica local".

"Para o Município da Lousã, momentos desta natureza devem ser também entendidos como oportunidades para reforçar boas práticas, promover a melhoria contínua e apoiar os empresários e profissionais que diariamente trabalham no setor da restauração".

O presidente da Câmara da Lousã, Victor Carvalho, destacou ainda o papel fundamental dos empresários e profissionais da restauração, reconhecendo o seu contributo para a criação de emprego, para a dinamização económica e para a afirmação da Lousã enquanto destino turístico de excelência.

"Neste âmbito, o Município continuará a trabalhar em estreita colaboração com o setor da restauração, através dos festivais gastronómicos e de outras iniciativas destinadas a promover a oferta local, os produtos do território e a qualidade dos estabelecimentos de restauração".

Segundo a autarquia, será brevemente a apresentada, aos empresários do setor, "uma nova ação de promoção e valorização da restauração local, destinada a dar maior visibilidade aos estabelecimentos, aos produtos e à gastronomia da Lousã".