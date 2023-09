Câmara de Castelo Branco recebeu mais de mil pedidos para aquisição de bicicletas

"A Câmara Municipal de Castelo Branco tem vindo, desde maio de 2021, a apostar fortemente na mobilidade suave, com o programa de apoio à aquisição de bicicletas. No final de agosto, mais de mil processos de pedido de apoio à compra de bicicletas tinham sido recebidos", disse Hélder Henriques durante a sessão pública de hoje da Câmara de Castelo Branco.

O autarca, que falava sobre a Semana Europeia da Mobilidade, explicou ainda que se tem assistido a uma procura crescente de bicicletas elétricas.

Segundo os dados que disponibilizou no âmbito do programa de apoio à aquisição de bicicletas, em 2022, 5,2% dos pedidos diziam respeito à aquisição de bicicletas elétricas, percentagem que subiu para os 11,6% no ano seguinte e que atingiu os 20% no final do mês de agosto deste ano.

"Estes números revelam um crescimento na procura por parte dos albicastrenses. Além disto, há também outras vantagens do programa [apoio à aquisição], que já introduziu cerca de 516 mil euros na economia local", sustentou.

O autarca salientou ainda que deste total (516 mil euros), 132 mil euros correspondem aos apoios dados pelo município de Castelo Branco no âmbito do programa que visa apoiar a aquisição de bicicletas convencionais, elétricas ou não, bicicletas de carga assistidas eletricamente e bicicletas adaptadas, elétricas ou não, para uso pessoal dos beneficiários, visando fomentar a utilização da bicicleta como meio de transporte quotidiano no concelho.

O vice-presidente da Câmara Municipal divulgou ainda um novo projeto-piloto que vai ser lançado ao nível da mobilidade.

Trata-se do transporte ao fim de semana, que inclui o transporte flexível aos sábados, em toda a área do concelho de Castelo Branco, e que nesta fase vai ser gratuito.

Já o vereador do Sempre -- Movimento Independente Luís Correia realçou os números alcançados pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) ao nível da colocação de alunos na primeira fase do concurso nacional de acesso.

"O IPCB está a ganhar prestígio e capacidade de captação. Mas isto representa um aumento da responsabilidade por parte da Câmara de Castelo Branco face a uma instituição muito importante para o nosso desenvolvimento e da região", salientou.

Luís Correia realçou ainda a necessidade de reforçar a ligação e o apoio ao IPCB.

"Não teremos o melhor desenvolvimento se não tivermos em conta o reforço [apoio] ao IPCB", frisou.

O vereador do PSD João Belém deixou um conjunto de questões ao executivo municipal liderado pelo socialista Leopoldo Rodrigues, sobretudo ao nível do empreendedorismo, do apoio à Escuderia de Castelo Branco (ECB) e ao arranque do ano letivo no concelho.

"Gostaria que informasse da estratégia da Câmara Municipal relativo à ECB, que nos é muito querida. Também gostaria que os munícipes soubessem das razões da candidatura aos Bairros Digitais que abortou", questionou o vereador do PSD.

O presidente do município, Leopoldo Rodrigues, explicou que a autarquia ao longo dos anos tem dado um "forte apoio" à ECB, quer a nível financeiro como logístico.

Já sobre o programa Bairros Digitais, o autarca admitiu que o município "não apresentou a candidatura como devia de ter feito".

"Lamento o facto de não termos concorrido. Ainda assim, a Câmara Municipal tem condições para colmatar aquilo que estava em causa neste programa. Não quero trazer para aqui questões internas", concluiu.

O autarca deixou ainda a certeza de que a Câmara de Castelo Branco vai continuar a apoiar o IPCB.

"Há algumas áreas que nos preocupam. Já o disse várias vezes que é um imperativo o reforço no âmbito da formação de professores", disse.