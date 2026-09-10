Câmara de Coimbra faz balanço positivo de alterações de mobilidade na cidade

O vereador da Câmara de Coimbra Ricardo Lino considerou que as mudanças efetivadas hoje na cidade, com o alargamento do `metrobus` até Coimbra-B e Praça da República, correram bem e têm tido "feedback positivo" por parte dos cidadãos, nomeadamente o corte da rua da Sofia, que deixou de ter trânsito banalizado.

Apesar disso, foi possível identificar alguns constrangimentos da parte da manhã que se deverão também sentir hoje ao final da tarde, nomeadamente na zona da Praça da República e na rua de Aveiro e de Saragoça, referiu o vereador, que falava aos jornalistas no final da Assembleia Municipal de hoje.

"Tem que se fazer alguma afinação", notou Ricardo Lino, referindo que, no caso da Praça da República, a semaforização ainda terá de ser corrigida, assim como junto à Manutenção Militar.

Questionado sobre até quando a Polícia Municipal irá estar a assegurar o controlo de acessos a ruas com trânsito condicionado a transportes públicos e cargas e descargas, Ricardo Lino disse acreditar que na próxima semana já esteja a ser implementado o sistema automático de leitura e controlo de matrículas nos vários pontos de acesso.

O objetivo, aclarou, é avançar com esse controlo automático do acesso à rua da Sofia e via central na mesma altura em que é efetivado na rua Ferreira Borges e outras vias da Baixinha, cujo sistema já está instalado, mas que ainda não se encontra a funcionar.

O levantamento de matrículas de carros de comerciantes e moradores já está a ser feito, disse.

Além do controlo automático através da leitura de matrículas, o sistema irá contar com um controlo remoto por um operador disponível 24 horas por dia.

O `metrobus` expandiu-se hoje a Coimbra-B e à Praça da República, numa operação que obrigou também à reconfiguração do trânsito na Baixa de Coimbra e à mudança de mais de 20 linhas dos transportes públicos urbanos.

A rua da Sofia passou a funcionar num único sentido e reservada a transportes públicos e acessos locais (comerciantes e residentes), assim como a avenida D. Sesnando Davides (via central), onde estava inicialmente prevista a circulação automóvel.

A rua da Saragoça passa a funcionar apenas no sentido descendente, entre a rua Guerra Junqueiro e a de Montarroio, que passa a ser via de acesso a um dos parques do Mercado D. Pedro V.

A entrada do `metrobus` e as alterações de circulação implicam também mudanças em mais de 20 linhas dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), que estimam que 14% dos seus passageiros diários serão impactados pelas mudanças na rede.