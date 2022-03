Câmara de Coimbra prevê ter cerca de um quarto da frota com autocarros elétricos em 2023

A Câmara de Coimbra apresentou hoje à tarde cinco novos autocarros elétricos dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), num investimento de 2,4 milhões de euros que contou com o financiamento do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

Atualmente, os SMTUC contam com 24 autocarros e miniautocarros elétricos, que representam "apenas 14% da frota" que conta com cerca de 170 viaturas, a maioria "de idade avançada (média de 16 anos", afirmou a vereadora com a pasta dos transportes, Ana Bastos.

"Esta constatação evidencia a necessidade de os SMTUC prosseguirem o caminho da renovação da frota, pelo que iremos proceder, a muito curto prazo, ao lançamento de um novo concurso público para aquisição de mais 10 autocarros elétricos e 12 miniautocarros, recentemente financiados pelo POSEUR, num investimento superior a 8,5 milhões de euros", referiu a também presidente dos Transportes Urbanos de Coimbra.

Segundo Ana Bastos, essa aquisição, cujos autocarros deverão integrar a frota no espaço de ano e meio, "irá permitir aumentar a proporção de veículos elétricos para 24% da frota e continuar a reduzir o número de veículos a combustão interna".

Para a vereadora, a aposta nos autocarros elétricos permite poupar emissões de dióxido de carbono e reduzir custos, numa altura em que o preço dos combustíveis tem aumentado.

"A procura de fontes de alimentação alternativas, onde se inclui a energia elétrica, preferencialmente com origem em fontes renováveis, assume-se assim como uma linha estratégica reforçada de investimento nos SMTUC", frisou a responsável, apontando ainda para os ganhos na melhoria da qualidade do ar no concelho.

Ana Bastos salientou que a Câmara de Coimbra irá sempre aproveitar programas que permitam financiar a compra de autocarros elétricos, apontando ainda para a possibilidade de serem instalados painéis fotovoltaicos nas instalações dos SMTUC, de forma a reduzir a fatura energética.

"Estamos a procurar financiamentos para avançar o mais rapidamente possível. Os combustíveis estão a subir e a energia elétrica tem vindo também a subir", notou, defendendo que o município tem de diminuir os gastos com a energia.

O presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, presente na cerimónia, também frisou a necessidade de o município "aproveitar todas as oportunidades possíveis para a compra de autocarros elétricos".

O autarca defendeu ainda a importância de o Governo apoiar os municípios com serviços de transportes públicos.

José Manuel Silva voltou também a apelar às pessoas de Coimbra para que usem o transporte público em detrimento do individual.

"A Câmara tem a responsabilidade de proporcionar um bom serviço, mas também há responsabilidade dos utentes em privilegiar o transporte público, em prejuízo do transporte privado, estando a contribuir para um melhor ambiente, mas também para a sustentabilidade dos transportes públicos", salientou, recordando que os níveis de utilização dos SMTUC estão ainda "muito longe" daquilo que eram pré-pandemia.