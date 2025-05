Câmara de Comércio e Indústria escolhe embaixador em Angola para diplomata económico do ano

"A escolha recai essencialmente pelo apoio à internacionalização das empresas portuguesas e promoção da imagem de Portugal", disse à Lusa o presidente da CCIP, Nuno Magalhães, destacando que a escolha do chefe da diplomacia portuguesa em Angola "alinha-se perfeitamente com o tema do Growth Forum deste ano, que é dedicado a África".

O tema do fórum que se realiza esta semana "é África, e portanto tem toda a lógica escolher o embaixador, que se destaca pelo papel no aprofundamento das relações entre Portugal e Angola, nomeadamente a nível económico", acrescentou o líder da CCIP.

Atribuído "em consenso com o Instituto Diplomático, e que reconhece anualmente o chefe de missão diplomática que mais se destacou pelos resultados no apoio à internacionalização das empresas portuguesas e na promoção da imagem de Portugal", o prémio deste ano será entregue na quinta-feira durante o encontro dedicado a África.

A escolha coube à CCIP, em coordenação com o Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas o fórum deste ano introduz algumas alterações que se repercutem nos próximos anos: "A partir deste ano, o prémio é entregue no fórum empresarial, e não no fórum económico, e é atribuído um valor de cinco mil euros que o premiado destinará a uma `startup` à sua escolha", disse Nuno Magalhães.

Francisco Alegre Duarte nasceu em 1973 na Argélia e é diplomata de carreira. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, possui uma pós-graduação em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, e foi bolseiro do United Nations Institute for Training and Research na Universidade de Columbia, em Nova Iorque.

Desde o início da carreira diplomática, em 1998, exerceu funções em diversas missões no exterior, incluindo Timor-Leste, Nova Iorque (junto das Nações Unidas), Angola e Itália, e é embaixador em Angola desde 01 de março de 2022.