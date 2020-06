Câmara de Évora deixa cair proposta para aplicação de taxa turística

"Não teria qualquer razão avançarmos com uma taxa turística num momento de quebras significativas do turismo", pelo que "não vamos avançar com a proposta e a discussão está suspensa", afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá (CDU).

Proposta pela atual vereadora da oposição socialista Elsa Teigão na campanha para as eleições autárquicas de 2017, a aplicação da taxa turística em Évora começou a ser debatida com empresários e associações do setor em abril de 2019.

Na altura, o delegado regional do Alentejo da Associação de Diretores de Hotéis de Portugal (ADHP), Miguel Breyner, manifestou-se contra a taxa turística, considerando que a medida não tinha vantagens.

Hoje, o presidente do município, eleito pela CDU, indicou que "pela discussão que foi feita provavelmente haverá necessidade" de uma taxa turística em Évora para "financiar o desenvolvimento económico e do turismo no concelho".

Contudo, sublinhou o autarca comunista, dada a atual situação provocada pela pandemia de covid-19, com quebras significativas no setor do turismo, a autarquia "deixa cair" a proposta e "a discussão está suspensa".

Também em declarações à Lusa, a vereadora do PS Elsa Teigão realçou que mantém a proposta, mas concordou que "atualmente não faz sentido avançar" com a sua aplicação, devido à pandemia.

"Não é uma ideia para abandonar, é para irmos acompanhando" a evolução da pandemia e do turismo para, "quando for oportuno, voltarmos ao debate sobre essa possibilidade", assinalou, lamentando que a oposição "nunca tinha sido envolvida no debate".

Elsa Teigão defendeu a criação da taxa turística no concelho para o "financiamento direto na promoção turística e, sobretudo, na reabilitação de espaços públicos no centro histórico" da cidade alentejana.

Já o vereador do PSD António Costa da Silva disse estar "satisfeito" com a decisão, alegando que a aplicação da taxa turística "seria um disparate total", num momento em que "as empresas precisam de apoio económico e que lhes aliviem a carga fiscal".

"Mas adiar não resolve", referiu o social-democrata, notando que o PSD é contra a medida "por várias razões", de entre as quais "o turismo em Évora ainda não ter maturidade e a pressão que existem outros sítios".

Portugal contabiliza pelo menos 1.520 mortos associados à covid-19 em 37.036 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).