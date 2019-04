Câmara de Gondomar e ANJE criam oficina partilhada de ourivesaria para empreendedores

Lusa14 Abr, 2019, 08:12 | Economia

O projeto foi lançado este mês e reúne, para já, quatro artesãos/empresários pioneiros, mas a oficina partilhada montada no tecnológico Gold Park pode receber "pelo menos 12 pessoas ao mesmo tempo", descreveram à agência Lusa os responsáveis da ideia.

"Queremos dinamizar o tecido empresarial ligado à ourivesaria que é o setor que tem maior significado em termos culturais e sociais em Gondomar. Não é o único, mas é o mais emblemático", descreveu Carlos Brás, vereador da Câmara de Gondomar, distrito do Porto.

Já o diretor-geral da ANJE, Francisco Mendes, acrescentou que a oficina de ourivesaria partilhada do Gold Park é um espaço de `coworking` (modelo de trabalho que se baseia na partilha de espaço e recursos) no qual os empresários têm acesso a materiais e recursos "importantes para a sua atividade de uma forma mais económica".

Ambos estimam que para um artesão ou jovem empresário se lançar nesta área de negócio precise de cerca de 50 mil euros para montar uma pequena oficina.

E foi a partir desta estimativa que a Câmara de Gondomar e a ANJE resolveram criar a oficina que se divide em duas salas: uma com bancadas e postos individuais com ferramentas e uma segunda com maquinaria.

"É um projeto pioneiro. Os recursos existentes estão dedicados aos vários processos da ourivesaria desde a fundição, aos moldes e polimento. É possível fazer uma peça passando todas as fases, desde o molde à limpeza", descreveu Francisco Mendes.

"Só precisam de talento e de meter mãos à obra", completou vereador de Gondomar que gere os pelouros do desenvolvimento económico, financeiro e património, explicando que interessa à autarquia que "a indústria da ourivesaria se mantenha viva e ativa através de novos empresários e novas gerações".

Carlos Brás recordou que é em Gondomar que "mora" o Cindor - Centro de Formação Profissional Indústria Ourivesaria Relojoaria, a única escola pública de ourivesaria do país.

Questionados sobre o público-alvo deste projeto, quer a Câmara, quer a ANJE, apontaram para jovens empreendedores, formandos em fase final de formação, sintetizando a descrição na expressão "pessoas com vontade de arriscar e com criatividade", mas prometendo que as portas da nova oficina partilhada do Gold Park "não se fecham a ninguém nem a nenhuma idade".

Outra das particularidades do projeto é a localização e instalações.

É que o Gold Park tem um espaço de exposições, estacionamento e outras salas de incubação ligadas a outros setores, o que no entender de Francisco Mendes pode "potenciar a criação de sinergias e parcerias".

A ANJE disponibiliza uma administrativa no local e um consultor que pode dar apoio em aspetos como montagem do plano de negócios, preparação de candidaturas ou acompanhamento da gestão e os candidatos a usar o espaço podem utilizar os recursos mediante o pagamento de uma mensalidade inferior a 50 euros.

"É uma mais valia para um jovem empreendedor que tenha acabado há pouco a sua formação. Ou alguém que estagiou ou trabalhou numa empresa e decide lançar-se por conta própria", referiu o diretor da ANJE, associação que soma, a nível nacional, 11 incubadoras.