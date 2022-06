Câmara de Leiria vai lançar concurso de 1,3 ME para remodelar quartel da GNR

A Câmara de Leiria aprovou hoje o lançamento do concurso público para a remodelação do quartel de Monte Redondo da Guarda Nacional Republicana (GNR), investimento de 1,3 milhões de euros partilhado com o Ministério da Administração Interna.