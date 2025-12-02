Câmara de Lisboa prevê 38 milhões de euros para obras em escolas no próximo ano

Na apresentação da proposta, o vice-presidente da câmara, Gonçalo Reis (PSD), que tem o pelouro das Finanças, disse que em 2026 quatro escolas vão estar em obras e vão estar em curso 10 projetos de escolas, num investimento previsto de 38 milhões de euros (ME).

Na área da Educação, a liderança PSD/CDS-PP/IL propõe ainda a contratação de 100 assistentes operacionais e a consolidação dos apoios sociais nas escolas, assim como um programa de mentoria escolar para promoção do sucesso escolar e uma plataforma de acesso aos indicadores da educação em Lisboa.

Nas despesas por área de atividade, o executivo prevê para a Educação 78,2 ME no próximo ano, mais 26,4 ME do que os 51,8 ME previstos executar este ano.

No orçamento para este ano de 2025, a câmara estimou 58 ME para a Educação.

Quanto aos apoios e equipamentos sociais, o vice-presidente da câmara disse que se estima um investimento de 6,7 ME em creches durante o próximo ano, com a oferta de mais três creches; 8,5 ME em centros de saúde; 3,7 ME em apoios a instituições, associações e iniciativas sociais; 1,8 ME no Hotel Social Lisboa e 1,2 ME em centros de acolhimento.

Na área do Desporto, Gonçalo Reis anunciou 1,8 ME para obras em complexos desportivos e 3,4 ME em apoios a entidades, associações e clubes desportivos, assim como o projeto Lisboa Ativa para promoção de estilos de vida ativos.

As despesas do município com a rubrica "Apoios sociais e Desporto" estimam 39,3 ME para 2026, mais 4,8 ME do que os 34,5 ME previstos executar este ano.

Para 2025, a câmara perspetivou um investimento de 38 ME na área dos Direitos Sociais, inclusive 12 milhões para resposta às pessoas em situação de sem-abrigo e 8 ME para o Desporto.

A liderança PSD/CDS-PP/IL na Câmara de Lisboa apresentou hoje a proposta de orçamento municipal para 2026, no valor de 1.345 ME, ligeiramente inferior aos 1.359 ME previstos para este ano, considerando-o, segundo o vice-presidente da autarquia, "equilibrado, seguro e ponderado".

Este é o primeiro orçamento municipal do atual mandato (2025-2029), proposto pela nova gestão PSD/CDS-PP/IL, sob presidência do reeleito Carlos Moedas (PSD), que continua a governar Lisboa sem maioria absoluta.

No anterior mandato (2021-2025), os quatro orçamentos da liderança PSD/CDS-PP (a IL não integrava o executivo municipal) foram aprovados devido à abstenção do PS, tendo a restante oposição - PCP, BE, Livre e Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre) - votado contra.

No orçamento municipal para este ano de 2025, a câmara estimou uma despesa de 1.359 ME, ligeiramente superior aos 1.303 ME previstos para 2024.

Atualmente, o executivo, que é composto por 17 membros, integra oito eleitos da coligação PSD/CDS-PP/IL, que são os únicos com pelouros atribuídos e que governam sem maioria absoluta. Na oposição estão quatro vereadores do PS, dois do Chega, um do Livre, um do BE e um do PCP.