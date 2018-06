Câmara de Oeiras anuncia investimento de 400 ME até 2026

Lusa06 Jun, 2018, 16:22 | Economia

O autarca, que venceu as últimas eleições autárquicas com maioria absoluta, pelo movimento Inovar Oeiras de Volta, realizou, ao final desta manhã, uma conferência de imprensa, durante a qual fez um balanço dos seis meses de mandato e apresentou alguns dos projetos futuros.

Isaltino Morais começou o seu discurso por criticar o anterior executivo liderado por Paulo Vistas, referindo que os últimos quatro anos, "do ponto de vista organizacional e do desenvolvimento do território, foram anos em que o município esteve parado".

"Só com visão, planeamento e ação se transforma a vida de um território e de uma comunidade", afirmou.

Nesse sentido, e traçando uma linha temporal de oito anos (dois mandatos autárquicos), o autarca perspetivou um investimento total que pode ascender aos 400 milhões de euros, apontando como prioridades as áreas das Atividades Económicas, Educação, Habitação, Mobilidade e Ação Social.

Na área das Atividades Económicas, Isaltino Morais anunciou a intenção do município de rever o Plano Diretor Municipal (PDM) para "continuar a facilitar a instalação de empresas do setor tecnológico no concelho", enquanto para a Educação a autarquia prevê um "investimento extra entre 15 a 20 milhões de euros" para a formação de professores e modernização tecnológica das escolas.

A mobilidade e a intervenção na rede viária são outras das prioridades da Câmara Municipal de Oeiras, que prevê também construir 20 quilómetros de ciclovias e iniciar, a partir de 2020, a construção de duas vias alternativas à autoestrada 5 (A5), num investimento de cerca de 33 milhões de euros.

No encerramento do seu discurso, o autarca realçou que Oeiras adquiriu nos últimos anos "maior solidez financeira do que qualquer câmara do país" e que, por isso, poderá refletir esse facto em "melhores condições de vida para os munícipes".

Nesse sentido, Isaltino Morais anunciou uma redução nos impostos municipais, sendo já, em 2018, de quatro milhões de euros e, em 2020, de oito milhões de euros.

Os projetos da autarquia de Oeiras encontram-se em exposição no Templo da Poesia, do Parque dos Poetas, até ao dia 06 de julho, entre as 10:30 e as 20:00.