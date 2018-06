Câmara de Oeiras retoma transporte Combus para deslocações entre freguesias

Lusa11 Jun, 2018, 18:17 | Economia

Servindo essencialmente a população idosa e desempregada, o Combus pretende "assegurar as deslocações de curta distância no quotidiano", indicou a Câmara Municipal de Oeiras, referindo que as carreiras urbanas vão circular, inicialmente, no percurso da freguesia de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo.

"Até junho do próximo ano deverá cobrir todas as freguesias do concelho", avançou a autarquia, acrescentando que o recomeço deste serviço de transporte vai ser feito "de modo experimental e com uma nova imagem, mais apelativa".

Na fase inicial, o Combus vai transportar a população de forma gratuita, "tendo depois um custo de 0,50 cêntimos", informou o município de Oeiras.

"Este serviço tem por objetivo colmatar lacunas dos oeirenses relativamente à rede de transportes públicos existente, nomeadamente ao nível do acesso a instituições e a serviços tais como mercados, centros de saúde, igrejas, farmácias e sedes de juntas de freguesia", afirmou a autarquia.

Fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal de Oeiras e a transportadora Vimeca, o serviço Combus foi inaugurado em junho de 2007 e suspenso em 28 de fevereiro de 2014, no mandato autárquico anterior - presidido pelo independente Paulo Vistas -, "o que motivou alguma contestação por parte dos munícipes, tendo mesmo sido feitas petições para trazê-lo de volta", disse o atual executivo, liderado por Isaltino Morais.