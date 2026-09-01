Câmara dos Representantes aprova financiamento de curto prazo e evita `shutdown`

Os eleitos precisavam de agir antes do final do ano orçamental, que ocorre no fim deste mês, para evitar uma crise de financiamento do Estado federal, quando se aproximam as eleições de 03 de novembro para o Congresso.

A proposta foi aprovada por 370 votos contra 48. O Senado já tinha aprovado a medida, pelo que agora só falta a assinatura de Donald Trump.

Um `shutdown`, com uma duração recorde de 43 dias, ocorreu no final do ano passado, quando os dois partidos discordaram sobre a renovação de um benefício fiscal que reduzia os custos da cobertura de saúde proporcionada pela Lei dos Cuidados de Saúde.

Seguiu-se depois outro `shutdown`, desta vez limitado ao Departamento da Segurança Interna, que durou 76 dias antes de os eleitos acordarem no financiamento do Departamento, mas não das suas operações visando os imigrantes.

O financiamento de curto prazo aprovado garante o financiamento das agências e dos serviços federais ao nível corrente até 11 de dezembro.

Em termos do financiamento do próximo ano orçamental, os republicanos querem um aumento de centenas de milhares de milhões de dólares para os militares, acompanhados por cortes em programas não-militares. Os democratas dizem que tal pretensão nem serve para começo de conversa e contrapõem uma abordagem bipartidária que trate os programas com paridade.