Camionistas iniciam protesto por tempo indeterminado

RTP28 Mai, 2018, 09:22 / atualizado em 28 Mai, 2018, 09:26 | Economia

A Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas representa as pequenas e médias empresas do setor e foi formada depois do bloqueio de 2008 | José Manuel Ribeiro - Reuters

“Se houvesse uma indexação obrigatória do preço dos combustíveis aos serviços de transporte, se houvesse uma tabela pela qual o setor dos transportes se regesse para andar a trabalhar, não era preciso nós estarmos aqui a discutir os preços dos combustíveis”, frisou Márcio Lopes, presidente da Associação Nacional das Transportadoras.



O caderno de reivindicações dos camionistas inclui ainda melhores condições de trabalho para o setor e descontos nas portagens.



Governo não cumpriu acordo de 2008



A Associação Nacional de Transportadoras (ANTP) afirma que o Governo não cumpriu o acordo alcançado em 2008. Há dez anos, um protesto idêntico levou à rutura de stocks nos supermercados e nas bombas de gasolina. A paralisação durou vários dias e provocou uma vítima mortal.







A Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas representa as pequenas e médias empresas do setor e foi formada depois do bloqueio de 2008.



Protesto pacífico



Para o responsável, se essa indexação estivesse em vigor, quando o preço dos combustíveis subisse as transportadoras refletiam essa subida “na faturação, conseguíamos indexar o preço do combustível e nós ganhávamos o mesmo se não houvesse”.A Associação Nacional de Transportadoras Portuguesas volta a reunir-se esta manhã com o Ministério do Planeamento e Infraestruturas, num encontro em que também está presente a Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias.“Aquilo que aconteceu em 2008 foi uma mão cheia de nada e outra limpa. Assinou-se um caderno de reivindicativo que ficou fechado dentro de uma gaveta e nunca foi posto em prática”, sublinhou.Para o presidente da ANTP, “o que foi feito na altura das reivindicações o que deram foi um pouco mínimo daquilo que foi acordado. Na altura, deveriam ter feito mais e não o fizeram. Fomo-nos acomodando”.Márcio Lopes frisa que o protesto pacífico vai percorrer as estradas de norte a sul do país.“O que vai acontecer é uma paralisação pacífica. Vai haver piquetes a convidar os transportadores e os motoristas a pararem. Para se juntarem à manifestação. Isto foi convocado por empresários, por motoristas. Que vai ser por todo o país”, afirmou.Segundo o presidente da ANPT, o setor “tem de mostrar união, não desunião. Porque nós estamos desamparados pelo Governo há muito tempo”."Melhores preços nas autoestradas. A ex-SCUTS abertas para nós podermos trabalhar, porque as ex-SCUTS foram pagas pela Europa para nós termos estradas alternativas às autoestradas. As autoestradas que tenham preços melhores para termos mais camiões nas autoestradas e não nas nacionais".Segundo a ANTP, o setor tem 7500 empresas e mais de 300 mil trabalhadores, representando esta associação cerca de 400 associados.A paralisação pretende reclamar a regulamentação do setor, a criação de uma Secretaria de Estado dedicada exclusivamente aos transportes, a obrigatoriedade de pagamento no período máximo de 30 dias e a criação de um mecanismo para que a inflação também seja refletida no setor dos transportes.