Campanha global World News Day pela importância de jornalismo credível arranca hoje

A campanha decorre até 28 de setembro, quando se assinala o Dia Mundial do Jornalismo, e envolve centenas de organizações de comunicação social, associações de apoio aos media e particulares de mais de 100 países, que se comprometeram a sensibilizar para a importância da divulgação de notícias fiáveis.

A World News Day é apresentada pelo Fórum Mundial de Editores, pela Fundação de Jornalismo do Canadá (CJF) e pelo Projeto Continuum e prevê a divulgação de materiais como vídeos, artigos de opinião, anúncios e conteúdos para as redes sociais.

Os materiais podem ser consultados em http://worldnewsday.org.