Canadá dececionado com taxas impostas pelos Estados Unidos

Em comunicado, Mark Carney disse que o governo canadiano vai agir no sentido de proteger os postos de trabalho canadianos e investir na competitividade industrial.

O primeiro-ministro Canadiano, reagindo contra os Estados Unidos, defendeu a compra de produtos canadianos e diversificação em novos mercados de exportação.

Carney disse que pretende, desta forma, além da proteção dos postos de trabalho, preservar os setores da madeira, do aço, do alumínio e da indústria automóvel, que não estão incluídos no acordo trilateral de comércio livre com o México e os Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu as tarifas sobre as importações do Canadá de 25% para 35%.

Donald Trump acusou o Canadá, na quinta-feira à noite, de "nada ter feito" no sentido de "prender, apreender, deter ou intercetar traficantes, criminosos em geral e drogas ilícitas".

O presidente norte-americano tem pressionado o Canadá desde que tomou posse como chefe de Estado, sugerindo que o país deveria tornar-se o 51.º estado norte-americano.

Anteriormente, frisou que o anúncio do Canadá de que vai reconhecer o Estado da Palestina dificultou o acordo comercial com Otava.