Canadá defende tratado comercial com México enquanto ultima acordo com EUA

O Gabinete do primeiro-ministro canadiano informou hoje que Carney e Sheinbaum analisaram por telefone "os acontecimentos em curso que afetam o comércio norte-americano" e sublinharam a importância de renovar o mais rapidamente possível o Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC) para dar maior segurança a empresas e trabalhadores.

O acordo bilateral que está a ser fechado entre Washington e Otava vai permitir a redução de algumas das barreiras alfandegárias impostas pelo governo de Donald Trump.

Carney e Sheinbaum também destacaram os progressos do comércio bilateral entre o Canadá e o México e consideraram que uma cooperação estreita entre os dois países é essencial para a segurança e prosperidade no norte do continente.

O primeiro-ministro canadiano agradeceu ainda a Sheinbaum o envio este verão de mais de 400 bombeiros e pessoal de apoio para combater os incêndios florestais no Canadá.

A conversa decorreu enquanto o ministro canadiano responsável pelo Comércio, Dominic LeBlanc, e o representante comercial norte-americano, Jamieson Greer, mantêm em Washington o segundo dia consecutivo de negociações para fechar um acordo bilateral.

Segundo meios de comunicação canadianos, a proposta em cima da mesa prevê reduzir de 25% para 15% as tarifas norte-americanas sobre veículos fabricados no Canadá e de 50% para 25% as aplicadas ao aço e alumínio canadianos, com um sistema de quotas no caso do aço.

Em contrapartida, Washington procura concessões canadianas, entre elas maior acesso de produtos norte-americanos ao mercado do Canadá e a eliminação das restrições provinciais à venda de bebidas alcoólicas produzidas nos Estados Unidos.

Dominic LeBlanc afirmou que um acordo está "muito perto", após conversações com Greer.

"Estamos a progredir e vamos permanecer aqui para realizar o trabalho necessário até chegarmos a um acordo", acrescentou, à saída do edifício onde se realizou a reunião.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça-feira que tinha decidido suspender durante três dias a entrada em vigor, prevista para quarta-feira, das tarifas de 50% sobre as importações provenientes do Canadá, assegurando que ambos os países tinham chegado a um acordo pendente de formalização.

"Tive uma conversa muito boa com o primeiro-ministro [canadiano] ontem [terça-feira] à noite e chegámos a um acordo com o Canadá. Como sabem, hoje iam entrar em vigor tarifas generalizadas de 50% contra o Canadá; eles ligaram ontem e aceitaram os pontos que nós exigíamos. É um acordo muito justo para ambas as partes", afirmou Trump aos jornalistas na Casa Branca.

Embora Trump tenha reconhecido que "tudo está sujeito à formalização dos documentos", confiou que haverá um acordo definitivo com o país vizinho que evite colocar em prática as imposições alfandegárias.

"Acredito que é um acordo muito bom para ambas as partes. É excelente para os nossos agricultores; já não serão prejudicados, visto que o Canadá lhes estava a causar um grande dano", referiu o Presidente norte-americano.

Por seu lado, Mark Carney descreveu "progressos significativos" nas negociações e condições favoráveis a Otava.

"O Canadá iniciou estas negociações com as melhores condições comerciais gerais. Agora, caminhamos para um acordo que reforce esta vantagem canadiana, incluindo a garantia das melhores condições em cada um dos setores estratégicos mais importantes do país e proporcionando maior segurança sobre a nossa futura relação comercial", afirmou Carney nas redes sociais.